V pohoriach je mierne lavínové nebezpečenstvo, počas dňa má stúpať

Liptovský Hrádok 27. februára (TASR) – Vo väčšine slovenských pohorí platí v sobotu prvý stupeň lavínového nebezpečenstva. Po týždňovom oteplení prišlo od severozápadu ochladenie, ktoré snehovú pokrývku stabilizovalo.



Ako informoval Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku, povrch je tvrdý až ľadový, no počas dňa má pribúdať oblačnosť so snehovými zrážkami, a tak nebezpečenstvo stúpne na mierne, teda druhý stupeň.



„Najnebezpečnejšie sú južné až juhovýchodné svahy, kde silný vietor navieva nový sneh. Ten je ukladaný vo forme dosiek a vankúšov, ktoré je možné uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení. Upozorňujeme, že pod vrstvou nového snehu sa nachádza tvrdá snehová alebo ľadová pokrývka,“ doplnil Bešinský.



V sobotu ráno bolo na horách prevažne zamračené počasie so zlou viditeľnosťou a slabým snežením. Teplota sa pohybovala od mínus 12 stupňov Celzia na vrcholoch hôr po mínus jeden stupeň Celzia v podhorí. Fúkal silný severný až severozápadný vietor od desať do 20 metrov za sekundu. Vietor má počas dňa silnieť, a preto HZS neodporúča pohyb vo vysokohorskom teréne ľudom neznalým lavínovej problematiky.