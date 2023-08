V Snine, Vranove nad Topľou a Humennom hrozia búrky

Bratislava 8. augusta (TASR) - Búrky sa môžu v utorok vyskytnúť v Snine, Vranove nad Topľou a Humennom. Meteorológovia pre dané okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou od 20 do 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodal SHMÚ.



Pre Humenné a Vranov nad Topľou platí do 18.00 h tiež výstraha pred prívalovou povodňou. Tá do stredy (9. 8.) platí aj pre okresy Košice a Košice-okolie.