V sobotu a nedeľu možno na Slovensku očakávať iba slabé zrážky
Podľa meteorológov by cez našu oblasť mohli prejsť aspoň dve zrážkové vlny.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - V sobotu a nedeľu (10. 5.) sa zrážky na väčšine územia Slovenska neočakávajú, ak by sa aj vyskytli, tak budú len slabé. Situácia sa však zmení začiatkom budúceho týždňa. V nedeľu sa začne severne od Álp prehlbovať samostatná tlaková níž, ktorá v priebehu pondelka (11. 5.) postúpi cez Česko a Poľsko až nad Pobaltie. S ňou spojený frontálny systém začne postupne ovplyvňovať počasie aj u nás. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Podľa meteorológov by cez našu oblasť mohli prejsť aspoň dve zrážkové vlny. Prvá v pondelok popoludní, druhá v noci na utorok (12. 5.). Druhá bude spojená so studeným frontom, za ktorým k nám začne v utorok od severozápadu postupne prúdiť chladný vzduch a taktiež výraznejšie zosilnie vietor. Väčšinou by malo u nás spadnúť desať až 30, ojedinele až okolo 50 milimetrov zrážok.
V piatok (8. 5.) a štvrtok (7. 5.) sa zrážky vyskytovali najmä vo východnej polovici územia, kde spadlo väčšinou päť až 15 milimetrov. V oblastiach, kde sa objavila intenzívnejšia konvekcia (prehánky, búrky), to bolo lokálne aj viac. Vo Svidníku a v Nižnom Komárniku na severovýchode územia spadlo viac ako 40 milimetrov. Najhoršie to podľa SHMÚ dopadlo na západe krajiny, kde sa buď zrážky nevyskytli vôbec, alebo boli len slabé.
