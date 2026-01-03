Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
< sekcia Import

V sobotu bude zamračená obloha, môže aj snežiť

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V noci miestami, cez ojedinele občasné sneženie. Lokálne tvorba snehových jazykov.

Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Premenlivá, miestami až veľká oblačnosť. V noci miestami, cez ojedinele občasné sneženie. Lokálne tvorba snehových jazykov.

Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach, najmä na severe, miestami -6 až -11 stupňov C.

Najvyššia denná teplota -1 až 4, na Kysuciach, na Orave, na Horehroní a pod Tatrami väčšinou okolo -3 stupňov C.

Prevažne slabý, na západe a severe prechodne juhozápadný až západný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h).

Vo vysokých polohách búrlivý vietor, spočiatku až víchrica.




Teploty na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov -2 až -6 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 metrov -6 až -11 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 metrov -11 až -16 stupňov C.

.

