< sekcia Import
V sobotu bude zamračená obloha, môže aj snežiť
V noci miestami, cez ojedinele občasné sneženie. Lokálne tvorba snehových jazykov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. januára (TASR) - Premenlivá, miestami až veľká oblačnosť. V noci miestami, cez ojedinele občasné sneženie. Lokálne tvorba snehových jazykov.
Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach, najmä na severe, miestami -6 až -11 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až 4, na Kysuciach, na Orave, na Horehroní a pod Tatrami väčšinou okolo -3 stupňov C.
Prevažne slabý, na západe a severe prechodne juhozápadný až západný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h).
Vo vysokých polohách búrlivý vietor, spočiatku až víchrica.
Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach, najmä na severe, miestami -6 až -11 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až 4, na Kysuciach, na Orave, na Horehroní a pod Tatrami väčšinou okolo -3 stupňov C.
Prevažne slabý, na západe a severe prechodne juhozápadný až západný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h).
Vo vysokých polohách búrlivý vietor, spočiatku až víchrica.
Teploty na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov -2 až -6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov -6 až -11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -11 až -16 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 metrov -2 až -6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov -6 až -11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -11 až -16 stupňov C.