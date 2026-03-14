V sobotu hrozí najmä na západe Slovenska a na horách silný vietor
Výstrahy pred silným vetrom vydali meteorológovia pre takmer celý Bratislavský kraj.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - V sobotu hrozí najmä na západe Slovenska a na horách silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa, ktorá platí do 19.00 h. Pre vysokohorské oblasti platia výstrahy do 18.00 h. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.
Výstrahy pred silným vetrom vydali meteorológovia pre takmer celý Bratislavský kraj, okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Poprad a Tvrdošín.
V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal SHMÚ.
Varuje tiež pred vetrom na horách. Výstrahy sa týkajú okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad aj okresov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 a 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili meteorológovia.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti podľa nich bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.
