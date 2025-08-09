< sekcia Import
V sobotu má byť 35 stupňov a malá oblačnosť
Slnečno a malá oblačnosť.
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Sobota: Slnečno. Teploty 30 až 35 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 32 až 35 stupňov.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 30 až 34 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 30 až 34 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 28 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 23 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 18 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
