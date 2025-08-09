Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V sobotu má byť 35 stupňov a malá oblačnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Slnečno a malá oblačnosť.

Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Sobota: Slnečno. Teploty 30 až 35 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 32 až 35 stupňov.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 30 až 34 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 30 až 34 stupňov C.


Počasie na horách


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 28 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 23 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 18 stupňov C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
.

