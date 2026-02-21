< sekcia Import
V sobotu si dajte pozor na dážď so snehom
Prevažne malá oblačnosť, v noci a dopoludnia v nižších polohách lokálne zamračené.
Bratislava 21. februára (TASR) - Sobota: Prevažne malá oblačnosť, v noci a dopoludnia v nižších polohách lokálne zamračené nízkou oblačnosťou, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti. Ojedinele, cez deň na západe a v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach, sneženie alebo dážď so snehom, na juhozápade lokálne aj dážď. Spočiatku ojedinele tvorba snehových jazykov.
Najnižšia nočná teplota -11 až -19, lokálne, najmä na juhu a Zemplíne, -3 až -11 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až 4 stupne C.
Prevažne slabý, v noci na západe a východe miestami severný vietor 4 až 11, v nárazoch ojedinele okolo 16 m/s (15 až 40, 60 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 2 až -1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m -1 až -4 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -4 až -6 stupňov C.
