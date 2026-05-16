V sobotu večer a nedeľu počítajte so SILNEJŠÍM VETROM
Veternejšie môže byť zo soboty na nedeľu aj na horách.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Vo viacerých lokalitách Slovenska treba v sobotu večer a v nedeľu (17. 5.) počas dňa rátať so silnejším vetrom. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Týka sa to celého Bratislavského a Trnavského kraja, viacerých okresov Nitrianskeho a Košického kraja aj okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
„V okresoch sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 až 21 metrov za sekundu (65 až 75 kilometrov za hodinu) a priemernú rýchlosť okolo 12 metrov za sekundu (45 kilometrov za hodinu). Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.
Veternejšie môže byť zo soboty na nedeľu aj na horách. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách pre viaceré okresy v Žilinskom kraji, okres Poprad a okresy Brezno, Banská Bystrica. Do nedele večera naďalej platia tiež výstrahy pred dažďom v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji aj vo viacerých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.
