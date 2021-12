Klimatológ: Koncom storočia môže byť počasie na SR ako na juhu Turecka

Na snímke žena odpočíva na lavičke v tieni počas horúceho dňa, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. decembra (TASR) - Na Slovensku je asi o 1,5 stupňa Celzia teplejšie, ako bol priemer 20. storočia. Otepľovanie sa v poslednom desaťročí zrýchlilo. Ak sa bude týmto tempom otepľovať aj naďalej, v polovici tohto storočia môže byť klíma na Slovensku teplejšia o viac ako dva stupne Celzia. Pre TASR to uviedol klimatológ Pavel Matejovič s tým, že na Slovensku tak môže byť podnebie ako v súčasnom severnom Taliansku. Na konci tohto storočia tu môže byť ako na juhu Turecka.Dôsledky klimatickej krízy na Slovensku pociťujú ľudia najmä v lete, keď sa vyskytujú intenzívnejšie a dlhodobejšie vlny horúčav.tvrdí Matejovič.Približuje, že počas miernych zím vo februári môžu byť teploty okolo 20 stupňov Celzia. V marci a apríli prichádza k náhlym ochladeniam a následným mrazom, ktoré spália rozkvitnuté ovocné stromy.skonštatoval Matejovič. Dopĺňa, že ďalšiemu teplotnému stresu sú príroda a ľudia vystavení v lete počas intenzívnych a dlhotrvajúcich horúčav. Súčasný prírodný ekosystém sa podľa klimatológa vytváral tisíce rokov a nedokáže sa za taký krátky čas adaptovať na prudké teplotné zmeny.Zmenu klímy tak budú najviac pociťovať chorí a starší ľudia, a to najmä v lete počas horúčav.poukazuje Matejovič. Pokračuje, že v takýchto prípadoch pomôže jedine klimatizovanie miestností, aj keď je neekologické. Mierne zimy s častou teplotnou inverziou zase podľa klimatológa podporujú rýchlejšie šírenie rôznych vírusových ochorení.Matejovič hovorí, že ľudia by mali rátať s častejším výskytom extrémnych prejavov počasia. Okrem vysokých teplôt sú to silné búrky s prívalovými zrážkami, krupobitím alebo silným vetrom.podotkol.