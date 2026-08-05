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V stredu bude pokračovať extrémne teplo, môže byť aj 41 stupňov
Ojedinele bude aj dusno.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Cez deň jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Extrémne teplo a ojedinele dusno.
Najvyššia denná teplota 35 až 41 stupňov C.
Slabý, na západe prevažne južný vietor do 7 m/s ( do 25 km/h).
Predpokladané množstvo zrážok: V noci a cez bez zrážok.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav.
Zdroj: SHMÚ
Najvyššia denná teplota 35 až 41 stupňov C.
Slabý, na západe prevažne južný vietor do 7 m/s ( do 25 km/h).
Predpokladané množstvo zrážok: V noci a cez bez zrážok.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 35 až 31 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 31 až 26 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 26 až 17 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 35 až 31 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 31 až 26 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 26 až 17 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ