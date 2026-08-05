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V stredu bude pokračovať extrémne teplo, môže byť aj 41 stupňov

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Na snímke teplomer na balkóne v bytovom dome počas horúceho dňa na sídlisku. Foto: TASR - Martin Medňanský

Ojedinele bude aj dusno.

Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Cez deň jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Extrémne teplo a ojedinele dusno.

Najvyššia denná teplota 35 až 41 stupňov C.

Slabý, na západe prevažne južný vietor do 7 m/s ( do 25 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: V noci a cez bez zrážok.

Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav.









Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 35 až 31 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 31 až 26 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 26 až 17 stupňov Celzia.







Zdroj: SHMÚ
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