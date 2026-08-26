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V stredu čakajte na oblohe oblaky, spŕchne len ojedinele

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď.

Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici územia a na dolnom Spiši zväčša 18 až 24 stupňov C.

Slabý, na východe prevažne severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 21 až 17 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 17 až 12 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 12 až 6 stupňov Celzia.








Zdroj: SHMÚ
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