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V stredu čakajte na oblohe oblaky, spŕchne len ojedinele
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď.
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici územia a na dolnom Spiši zväčša 18 až 24 stupňov C.
Slabý, na východe prevažne severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 21 až 17 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 17 až 12 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 12 až 6 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici územia a na dolnom Spiši zväčša 18 až 24 stupňov C.
Slabý, na východe prevažne severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 21 až 17 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 17 až 12 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 12 až 6 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ