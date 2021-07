V piatok môžeme na mnohých miestach očakávať dážď

Počasie v regiónoch



Na západnom Slovensku malaá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 23 až 25 stupňov C.



Na strednom Slovensku prevažne dážď, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 18 až 23 stupňov C.



Na východnom Slovensku oblačno, možnosť dažďa, najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.

Počasie na horách:

Vo výške do 1000 m.n.m.Prevažne oblačno a postupne na mnohých miestach prehánky, dážď a búrky., najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 21 stupňov C.

Vo výške 1500 mPrevažne oblačno a postupne na mnohých miestach prehánky, dážď a búrky, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 14 stupňov C.

Vo výške 2000 m Prevažne oblačno a postupne na mnohých miestach prehánky, dážď a búrky, najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 12 stupňov C.

Bratislava 2. júla (Teraz.sk) – V piatok bude polooblačno až oblačno, na viacerých miestach sa môže vyskytnúť dážď.Viac o počasí sa dozviete TU