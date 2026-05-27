V stredu nás čaká slnečné a teplé počasie. Dbajte na pitný režim
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Jasno až polooblačno, v priebehu dňa postupne aj zväčšená oblačnosť a miestami, najmä na severe a východe, prehánky, ojedinele búrky. Mimoriadne teplo.
Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v nížinách a v svahových polohách miestami 19 až 14 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 28 až 33, na severe miestami 23 až 28 stupňov C.
Slabý, cez deň postupne severozápadný vietor 3 až 9, popoludní lokálne okolo 11 s nárazmi okolo 17 m/s (10 až 30, 40, 60 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Nad pásmom lesa popoludní postupne prudký až búrlivý vietor, prechodne až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 25 až 20 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 20 až 15 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ
