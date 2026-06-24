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V stredu nás čakajú horúčavy, dbajte na pitný režim
Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov.
Autor TASR
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Bratislava 24. júna (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky. Teplo.
Najvyššia denná teplota 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní miestami okolo 27 stupňov C.
Slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 7 m/s (25 km/h).
Predpokladané množstvo zrážok: Noc bez zrážok. Cez deň do troch, pri búrkach ojedinele do 10 milimetrov.
Tlaková tendencia: Ustálený stav.
Zdroj: SHMÚ
Najvyššia denná teplota 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní miestami okolo 27 stupňov C.
Slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 7 m/s (25 km/h).
Predpokladané množstvo zrážok: Noc bez zrážok. Cez deň do troch, pri búrkach ojedinele do 10 milimetrov.
Tlaková tendencia: Ustálený stav.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 27 až 22 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 22 až 18 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 18 až 10 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 27 až 22 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 22 až 18 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 18 až 10 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ