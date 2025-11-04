< sekcia Import
V stredu ráno sa na celom území môže vyskytnúť hmla, platí výstraha
Miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - V stredu (5. 11.) ráno sa na celom Slovensku môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 10.00 h. Informuje o tom na svojom webe.
„Miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížili meteorológovia.
