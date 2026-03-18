Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
V stredu sa má otepliť, teplota môže vystúpiť na 18 stupňov Celzia

Na snímke kvitnúce snežienky počas oteplenia. Foto: TASR - Pavol Zachar

Jasno až polojasno, ráno miestami, najmä na juhu až oblačno.

Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Jasno až polojasno, ráno miestami, najmä na juhu až oblačno. Oteplenie.

Najvyššia denná teplota 13 až 18, na Orave a v podtatranskej oblasti miestami okolo 11 stupňov C.

Prevažne severovýchodný vietor 3 až 10 (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h).



Predpokladané množstvo zrážok: Bez zrážok.



Tendencia tlaku vzduchu: Slabý vzostup.







Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 10 až 6 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 6 až 1 stupeň C.

Vo výške 1500 - 2500 m 1 až -5 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ
Neprehliadnite

Premiér: Benzín a nafta budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny

J. HEDERA: Plastické operácie sa robia už trojmesačným kojencom