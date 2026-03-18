V stredu sa má otepliť, teplota môže vystúpiť na 18 stupňov Celzia
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Jasno až polojasno, ráno miestami, najmä na juhu až oblačno. Oteplenie.
Najvyššia denná teplota 13 až 18, na Orave a v podtatranskej oblasti miestami okolo 11 stupňov C.
Prevažne severovýchodný vietor 3 až 10 (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h).
Predpokladané množstvo zrážok: Bez zrážok.
Tendencia tlaku vzduchu: Slabý vzostup.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 10 až 6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 6 až 1 stupeň C.
Vo výške 1500 - 2500 m 1 až -5 stupňov Celzia.
