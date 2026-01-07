< sekcia Import
V stredu slnko dostane dovolenku, na horách poriadne prituhne
Miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, sneženie. Chladno.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, sneženie. Chladno. Miestami tvorba snehových jazykov a závejov.
Najvyššia denná teplota -5 až 0, na severe lokálne do -7 stupňov Celzia.
Severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na juhovýchode okolo 11 m/s (40 km/h), a tam v nárazoch ojedinele okolo 18 m/s (65 km/h).
Na strednom Slovensku miestami slabý vietor. K večeru bude vietor slabnúť.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov -5 až -7 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov -7 až -10 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -10 až -14 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ
