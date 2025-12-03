< sekcia Import
V stredu večer a v noci treba na celom území SR počítať s hmlou
Dohľadnosť môže podľa ústavu klesnúť na 50 až 200 metrov.
Bratislava 3. decembra (TASR) - V stredu večer a v noci treba na celom území SR počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe. Prvý stupeň výstrahy pred hmlou platí do štvrtka (4. 12.) do 10.00 h.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia. Dohľadnosť môže podľa ústavu klesnúť na 50 až 200 metrov.
