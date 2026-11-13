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V štyroch okresoch platí výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - V okresoch Poprad, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Brezno platí v piatok do 16.00 h výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

V týchto okresoch sa na horách miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť okolo 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, t. j. silná až mohutná víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo),“ uviedol SHMÚ.

Následne od 16.00 h do 20.00 h platí v tejto štvorici okresov výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. V ďalších okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja platí táto výstraha prvého stupňa tiež.
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