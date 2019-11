V súvislosti so smrteľnou nehodou pri Buzici začala trestné stíhanie

Košice 3. novembra (TASR) – V smere od obce Mokrance na obec Buzica v okrese Košice-okolie došlo v sobotu (2. 11.) pred polnocou k tragickej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala smrť mladého muža. Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, podľa doterajších zistení 24-ročný vodič z okresu Košice-okolie po prejdení pravotočivej zákruty pravdepodobne nezvládol na mokrej vozovke riadenie vozidla zn. Škoda Octavia.



"V šmyku prešiel s vozidlom do protismeru a narazil do stromu mimo vozovky, kde ostalo zakliesnené. Vo vozidle sa v tom čase okrem vodiča, ktorý podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ľahké zranenia, nachádzal aj 22-ročný spolujazdec, ktorý však na mieste utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla Ivanová.



Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s výsledkom 0,92 promile. Opakovaná dychová skúška mala podľa hovorkyne stúpajúcu tendenciu.



Pri dokumentovaní dopravnej nehody bol prítomný aj znalec z odboru cestná doprava. "Presná príčina tejto dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti, ale i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," doplnila Ivanová.



Ako ďalej povedala, náhle zmeny poveternostných podmienok sa podpisujú aj pod dopravnú situáciu na cestách, je preto nevyhnutná zvýšená opatrnosť.



"Častými príčinami vzniku dopravných nehôd je mnohokrát aj skutočnosť, že vodiči nie vždy adekvátne reagujú najmä na zhoršenú viditeľnosť a mokré vozovky, zle odhadnú vzdialenosť medzi vozidlami, niektorí precenia svoje schopnosti a aj v miernych zákrutách dostatočne neprispôsobia rýchlosť svojim schopnostiam a stavu vozovky," skonštatovala Ivanová.