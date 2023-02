V Tatrách a Fatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 1. februára (TASR) - Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, aktuálne platí vo Vysokých, Nízkych, Západných Tatrách aj vo Veľkej a Malej Fatre. Pohyb vo vysokohorskom teréne sa neodporúča návštevníkom bez znalosti lavínovej problematiky a potrebného výstroja. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Najväčší lavínový problém sa podľa Beťka vytvoril kombináciou nového a vetrom previateho snehu. "Ten je vplyvom severozápadného prúdenia navievaný najmä na južné, východné a juhovýchodné orientácie. Obzvlášť nebezpečné sú záveterné strany hrebeňov, miesta pod sedlami, skalnými stenami a strmé žľaby nad 30 stupňov. Na týchto miestach sa vytvorili nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje," vysvetlil.



Beťko upozornil, že uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Zdôraznil, že na strmých svahoch a skalných stenách sa očakáva výskyt samovoľných, prevažne prachovitých lavín.



Na horách sa v stredu rozfúka západný až severozápadný vietor s rýchlosťou v nárazoch od 110 do 135 kilometrov za hodinu. Za poslednú periódu sneženia pripadlo v pohoriach od 15 do 40 centimetrov nového snehu, najviac v Západných, Vysokých a Nízkych Tatrách. "Snežiť bude aj naďalej pri nízkych teplotách, dôsledkom čoho bude nový sneh zle previazaný so starou snehovou pokrývkou. Na miestach s nižšou snehovou pokrývkou sa vplyvom nízkych teplôt môžu vytvárať kritické vrstvy," poznamenal Beťko.