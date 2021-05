V Tatrách výdatne prší, vyhlásený je druhý lavínový stupeň

Liptovský Hrádok 2. mája (TASR) – V najvyšších polohách Tatier od skorého rána výdatne prší. Pre nedeľňajší deň je tu vyhlásený druhý stupeň lavínového nebezpečenstva z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Súvislá vrstva snehu sa v Tatrách nachádza približne od výšky 1500 metrov nad morom, a to hlavne na severných a tienistých svahoch. "Na južnej strane pohorí je pokrývka značne nesúvislá. Vplyvom oteplenia a dažďa je sneh vlhký a premočený aj v najvyšších polohách. Nebezpečné sú preto svahy všetkých orientácií," priblížil Bešinský. Zdôraznil, že vyskytovať sa môžu aj malé lavíny alebo splazy z mokrého snehu.



Vo Veľkej Fatre je snehová pokrývka nesúvislá, a tak väčšinou nepredstavuje lavínové nebezpečenstvo. V Malej Fatre sa sneh nachádza hlavne na severnej strane pohoria.



V nedeľu ráno bolo na horách hmlisté a daždivé počasie. Ranná teplota sa pohybovala od plus jedného stupňa Celzia v najvyšších polohách Tatier po plus deväť stupňov na podhorí. "Plusové teploty sú aj na vrcholoch hôr. Dážď snehovú pokrývku premáča, čo spôsobuje spontánne lavíny a splazy najmä na svahoch, kde sa doteraz držal suchý sneh," upozornil Bešinský.



Ako dodal, v nedeľu sa na celom území očakáva výskyt búrok alebo silného dažďa. Na horách sa miestami očakáva výskyt silného až búrlivého vetra do 30, v nárazoch do 35 metrov za sekundu.