V Tatrách platí mierna lavínová hrozba, vo Fatrách je malá

Liptovský Hrádok 7. apríla (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v piatok vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách. V Malej a Veľkej Fatre je prírastok snehu omnoho menší, nebezpečenstvo lavín je tam malé. TASR o tom informoval Ivan Chlebovec zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



V Tatrách je sneh z predošlej periódy sneženia vetrom previaty do južných expozícií na veľmi tvrdý firnový podklad. K nemu sa priebežne pridáva nový sneh. "Na juhovýchodných, južných až západných svahoch sa nachádzajú a tvoria nové snehové vankúše a dosky, ktoré sa môžu uvoľniť aj pri malom dodatočnom mechanickom zaťažení," upozornil Chlebovec.



Od severovýchodu cez našu oblasť prechádza teplý front. Naďalej bude fúkať severný až severovýchodný vietor. Hranica teploty nula stupňov Celzia stúpne do výšky približne 1000 metrov. Počas noci sú očakávané zrážky, ktoré majú priniesť najviac snehu do Vysokých Tatier.



Počas poslednej periódy sneženia od začiatku tohto týždňa napadlo v severných pohoriach - vo Vysokých a Západných Tatrách -desať až 15 centimetrov nového snehu za súčasného silného severného vetra. V najvyšších polohách ostatných pohorí pribudlo do piatich centimetrov nového snehu. Na záveterných stranách štítov a žľabov sa tvoria snehové vankúše a dosky. Súvislá snehová pokrývka je od výšky približne 1200 metrov nad morom.