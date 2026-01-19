< sekcia Import
V Tatrách platí v najvyšších polohách mierne lavínové nebezpečenstvo
Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí len malé lavínové nebezpečenstvo.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 19. januára (TASR) - Vo Vysokých, Západných, a západnej časti Nízkych Tatier platí v pondelok v najvyšších polohách mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí len malé lavínové nebezpečenstvo. Zrána bude povrch snehovej pokrývky, najmä v stredných polohách a polohách vystavených slnečnému žiareniu v predchádzajúcom dni tvrdý. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Na záveterných stranách pohorí sú v najvyšších polohách vetrom lokálne vytvorené snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita môže byť nízka, a to najmä na strmých až veľmi strmých zatienených svahoch. Lokálne tu je možné uvoľniť lavínu, a to predovšetkým veľkým dodatočným zaťažením. „V stredných polohách sneh vplyvom striedania teplôt sadol a stabilizoval sa. Počas dňa na južne slnkom orientovaných svahoch postupne oťažie, čo zníži jeho stabilitu. Počas dňa sa tu ojedinele môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z vlhkého snehu,“ uviedlo stredisko.
Sneh z poslednej periódy sneženia bol silným vetrom previaty až do dolín, náveterné strany sú často sfúkané až na podklad. „V najvyšších polohách si zachoval prachový charakter, v stredných je na povrchu vytvorená kôra alebo vrstva firnu. V priebehu dňa bude sneh vplyvom oteplenia na južných svahoch vlhnúť a topiť sa,“ dodalo SLP. Celková výška snehovej pokrývky je stále podpriemerná.
