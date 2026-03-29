< sekcia Import
V Tatrách trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo
Počas posledného sneženia tam pripadlo 25 až 40 centimetrov nového snehu.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 29. marca (TASR) - Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá i v nedeľu vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách nad výškou 1700 metrov nad morom. V najvyšších polohách východnej časti Nízkych Tatier je nebezpečenstvo lavín mierne, v najvyšších polohách Malej a Veľkej Fatry malé. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„Uvoľnenie lavíny vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách je na strmých svahoch možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Možný je aj zosuv stredne veľkých spontánnych lavín z nového navlhnutého snehu, najmä na slnkom osvetlených svahoch,“ upozornilo SLP.
Počas posledného sneženia tam pripadlo 25 až 40 centimetrov nového snehu. Ten však veľmi silný vietor previeval na záveterné miesta prevažne južných orientácií a vytvoril tam nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. „Počas nedele má opäť snežiť a fúkať silný severný vietor. V oblasti Tatier pripadne ďalších päť až desať centimetrov nového snehu. Snehová pokrývka bude do výšky 1700 metrov nad morom vlhká až mokrá, v prípade slnečného počasia tomu môže byť až do výšky 2000 metrov nad morom,“ priblížilo SLP.
Vo východnej časti Nízkych Tatier je uvoľnenie lavíny možné len na strmých svahoch pri väčšom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv aj menších spontánnych lavín z nového mokrého snehu. Počas posledného sneženia tam pripadlo desať až 25 centimetrov nového snehu, ktorý silný vietor previeval na záveterné svahy, do žľabov a pod sedlá južných, juhovýchodných a juhozápadných orientácií. Na južných, slnkom osvetlených svahoch sneh počas dňa výrazne zmäkne.
V najvyšších polohách Fatier je uvoľnenie lavíny možné len na strmých svahoch pri väčšom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je tam rovnako možný zosuv aj menších spontánnych lavín z nového mokrého snehu. Počas posledného sneženia tam pripadlo desať až 20 centimetrov nového snehu, no ten sa už z veľkej časti roztopil. Viac snehu zostalo v najvyšších polohách, najmä v žľaboch a pod sedlami južných, juhovýchodných a juhozápadných orientácií. Na južných, slnkom osvetlených svahoch sneh počas dňa výrazne zmäkne.
