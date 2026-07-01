< sekcia Import
REKORDNÝ JÚN: Noci boli najteplejšie v histórii meraní
Na Slovensku sa prvé júnové rekordy charakteristík teploty vzduchu vyskytli pri minimálnej teplote vzduchu už na začiatku posledného víkendu v júni tohto roka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. júla (TASR) - V tohtoročnom júni boli zaznamenané rekordy minimálnej teploty vzduchu - najteplejšie noci v histórií meteorologických meraní na Slovensku. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Prvé rekordy sa podľa meteorológov vyskytli už na začiatku posledného júnového víkendu.
„V poslednej dekáde tohtoročného júna prúdil cez juhozápadnú a západnú Európu do strednej Európy horúci vzduch tropického pôvodu. Vplyvom tejto situácie boli zaznamenané rekordy charakteristík teploty vzduchu vo viacerých štátoch západnej Európy a postupne sa toto stalo aj v strednej Európe, Slovensko nevynímajúc,“ uviedol SHMÚ.
Ako priblížil, na Slovensku sa prvé júnové rekordy charakteristík teploty vzduchu vyskytli pri minimálnej teplote vzduchu už na začiatku posledného víkendu v júni tohto roka. V nasledujúcich dňoch potom podľa ústavu nasledoval výskyt rekordov priemernej dennej teploty vzduchu pre mesiac jún.
Meteorológovia podotkli, že 27. júna tohto roka minimálna teplota vzduchu na meteorologickej stanici Bratislava, Koliba klesla na rekordných 26,3 stupňa Celzia. „Táto hodnota tejto charakteristiky teploty vzduchu je najvyššou v mesiaci jún od roku 1951 v rámci meteorologickej siete SHMÚ. V tento deň klesla minimálna teplota vzduchu na meteorologickej stanici Malý Javorník na 24,9 stupňa Celzia, čo je šiesta najvyššia hodnota tejto charakteristiky v mesiaci jún aspoň od roku 1951 zaznamenanou v rámci meteorologickej siete SHMÚ,“ doplnili.
Doterajší celoslovenský júnový rekord minimálnej teploty vzduchu bol podľa meteorológov zaznamenaný na meteorologickej stanici Kuchyňa zo dňa 25. júna tohto roka, a to 25 stupňov Celzia. Opäť rekordné hodnoty minimálnej teploty vzduchu zaznamenali 29. júna tohto roka, kde na meteorologickej stanici Bratislava, Koliba klesla minimálna teplota vzduchu na 25,8 stupňa Celzia. To je podľa SHMÚ druhá najvyššia hodnota tejto charakteristiky v mesiaci jún aspoň od roku 1951, ale napríklad aj na meteorologickej stanici Malý Javorník, kde klesla minimálna teplota vzduchu na 25,6 stupňa Celzia. čo je celkovo podľa ústavu tretia najvyššia hodnota tejto charakteristiky v mesiaci jún a najvyššia na tejto meteorologickej stanici v júni.
SHMÚ zároveň informoval, že v tohtoročnom júni zaznamenal aj vysoký počet tropických nocí predovšetkým v oblasti juhozápadného Slovenska. „Ku dňu 29. júna 2026 sme zaznamenali najvyšší počet tropických nocí na meteorologickej stanici Bratislava, Koliba (11 tropických nocí), čo je najviac v mesiaci jún aspoň od roku 1951. Na meteorologickej stanici Malý Javorník bolo v júni 2026 až sedem tropických nocí, Bratislava, letisko a Veľké Lovce šesť tropických nocí. Na meteorologických staniciach východného Slovenska sme zaznamenali väčšinou jednu až dve tropické noci (Somotor, Michalovce, Milhostov). Tropickú noc sme zaznamenali aj vo vyšších polohách stredného Slovenska ako napríklad v Banskej Štiavnici 29. júna 2026. Celkovo sme v júni 2026 do 29. júna 2026 zaznamenali aspoň jednu tropickú noc na 33 meteorologických staniciach,“ priblížili meteorológovia.
„V poslednej dekáde tohtoročného júna prúdil cez juhozápadnú a západnú Európu do strednej Európy horúci vzduch tropického pôvodu. Vplyvom tejto situácie boli zaznamenané rekordy charakteristík teploty vzduchu vo viacerých štátoch západnej Európy a postupne sa toto stalo aj v strednej Európe, Slovensko nevynímajúc,“ uviedol SHMÚ.
Ako priblížil, na Slovensku sa prvé júnové rekordy charakteristík teploty vzduchu vyskytli pri minimálnej teplote vzduchu už na začiatku posledného víkendu v júni tohto roka. V nasledujúcich dňoch potom podľa ústavu nasledoval výskyt rekordov priemernej dennej teploty vzduchu pre mesiac jún.
Meteorológovia podotkli, že 27. júna tohto roka minimálna teplota vzduchu na meteorologickej stanici Bratislava, Koliba klesla na rekordných 26,3 stupňa Celzia. „Táto hodnota tejto charakteristiky teploty vzduchu je najvyššou v mesiaci jún od roku 1951 v rámci meteorologickej siete SHMÚ. V tento deň klesla minimálna teplota vzduchu na meteorologickej stanici Malý Javorník na 24,9 stupňa Celzia, čo je šiesta najvyššia hodnota tejto charakteristiky v mesiaci jún aspoň od roku 1951 zaznamenanou v rámci meteorologickej siete SHMÚ,“ doplnili.
Doterajší celoslovenský júnový rekord minimálnej teploty vzduchu bol podľa meteorológov zaznamenaný na meteorologickej stanici Kuchyňa zo dňa 25. júna tohto roka, a to 25 stupňov Celzia. Opäť rekordné hodnoty minimálnej teploty vzduchu zaznamenali 29. júna tohto roka, kde na meteorologickej stanici Bratislava, Koliba klesla minimálna teplota vzduchu na 25,8 stupňa Celzia. To je podľa SHMÚ druhá najvyššia hodnota tejto charakteristiky v mesiaci jún aspoň od roku 1951, ale napríklad aj na meteorologickej stanici Malý Javorník, kde klesla minimálna teplota vzduchu na 25,6 stupňa Celzia. čo je celkovo podľa ústavu tretia najvyššia hodnota tejto charakteristiky v mesiaci jún a najvyššia na tejto meteorologickej stanici v júni.
SHMÚ zároveň informoval, že v tohtoročnom júni zaznamenal aj vysoký počet tropických nocí predovšetkým v oblasti juhozápadného Slovenska. „Ku dňu 29. júna 2026 sme zaznamenali najvyšší počet tropických nocí na meteorologickej stanici Bratislava, Koliba (11 tropických nocí), čo je najviac v mesiaci jún aspoň od roku 1951. Na meteorologickej stanici Malý Javorník bolo v júni 2026 až sedem tropických nocí, Bratislava, letisko a Veľké Lovce šesť tropických nocí. Na meteorologických staniciach východného Slovenska sme zaznamenali väčšinou jednu až dve tropické noci (Somotor, Michalovce, Milhostov). Tropickú noc sme zaznamenali aj vo vyšších polohách stredného Slovenska ako napríklad v Banskej Štiavnici 29. júna 2026. Celkovo sme v júni 2026 do 29. júna 2026 zaznamenali aspoň jednu tropickú noc na 33 meteorologických staniciach,“ priblížili meteorológovia.