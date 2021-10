V trebišovskej nemocnici využívajú pri liečbe aj virtuálnu realitu

Trebišov 24. októbra (TASR) - V trebišovskej nemocnici využívajú pri liečbe pacientov na psychiatrickom oddelení aj interaktívnu virtuálnu realitu. Určená je ako doplnok liečby pre ľudí s duševnou poruchou. Ako TASR za Svet zdravia informovala Bianka Krejčíová, podľa ich doterajších skúseností má táto metóda priaznivý efekt najmä v oblasti exekutívnych funkcií.



Virtuálnu realitu naplno využívajú od apríla, dosiaľ ju vyskúšalo viac ako 50 pacientov. Prostredníctvom nej ich vtiahli do nového, upokojujúceho prostredia, kde vykonávali rôzne aktivity trénujúce myseľ. V prostredí zobrazenom ako park napríklad trhali bobule, zbierali drevo a pri padajúcej hviezde si mali niečo želať.



Ako povedal psychológ z trebišovskej nemocnice Richard Bodnár, aplikácia je určená najmä pre pacientov s určitými formami depresívnych syndrómov, u ktorých je jedným z dôležitých symptómov znížené sebavedomie, a tak aj pocit, že nič nezvládnu. „Zistili sme, že pri plnení úloh vo virtuálnej realite sa u vybraných vhodných pacientov zlepšujú ich exekutívne funkcie, čiže plánovanie, ako vykonať úlohu, kedy ju vykonať a ako úspešne prejsť do ďalšej úlohy,“ vysvetlil s tým, že pacient tiež začína dôverovať svojim schopnostiam a osvojuje si princíp učenia, čím sa lepšie pripravuje na nasledujúce terapie. Využívanie tejto formy podľa neho pomáha aj s tréningom relaxačných techník, odbúravaním negatívnych myšlienok a podporuje tiež fyzickú aktivitu. „Pri práci s aplikáciou je potrebné postupovať pomaly. A hoci pôsobí veľmi jednoducho, predstavuje istý základný kameň, na ktorom vieme ďalej stavať. Následne môžeme do aplikácie pridávať ďalšie úlohy a zvyšovať úroveň ich náročnosti. V budúcnosti sa plánujeme zamerať aj na diagnostiku pomocou virtuálnej reality.“



Viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti Dagmar Breznoščáková pripomenula, že experti sa kedysi obávali poškodenia mozgu v dôsledku virtuálnej reality. Podľa jej slov sa však v súčasnosti ukazuje, že môže pomôcť. „Pacienti s určitými druhmi ťažkostí môžu robiť veci, ktoré by v skutočnom svete robiť nemohli – napríklad pri akrofóbii si môžu vyskúšať skok z akejkoľvek výšky.“



Aplikáciu pre trebišovskú nemocnicu vytvorila Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v Košiciach. Prostriedky na realizáciu projektu v hodnote 8350 eur získala nemocnica z grantu Nadácie Penta.