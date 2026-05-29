V Trenčianskom kraji vyhlásili čas nebezpečenstva vzniku požiarov

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Trenčín 29. mája (TASR) - Vo všetkých okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vyhlásili v piatok o 12.00 h čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

V čase zvýšeného nebezpečenstva je na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň, zakladať ohne v prírode alebo vypaľovať trávu, kríky a biologický odpad a odhadzovať horiace či tlejúce predmety.

Vlastníci pozemkov a správcovia lesov sú povinní zabezpečiť hliadky a protipožiarne náradie, udržiavať prístupové cesty pre hasičov, urýchlene odstraňovať kalamitné drevo a horľavý materiál a zabezpečiť pracovné stroje hasiacimi prístrojmi.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlásili v kraji koncom apríla, zrušili ho 19. mája.
