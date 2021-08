V Turecku sa zvýšil počet obetí záplav a zosuvov pôdy na 38

Ankara 14. augusta (TASR) - Počet obetí povodní a zosuvov pôdy, ktoré postihli severnú časť Turecka, sa zvýšil na 38. O novej bilancii informovala v sobotu agentúra DPA. Ďalších 12 ľudí skončilo so zraneniami v nemocnici. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil turecký úrad pre mimoriadne situácie (AFAD).



Povodne zasiahli čiernomorské pobrežné provincie Bartin, Kastamonu, Sinop a Samsun v stredu v skorých ranných hodinách. Záplavy spôsobené prudkým dažďom zdemolovali niekoľko domov a zmietli niekoľko áut. Podľa tureckej štátnej televízie TRT živel zničil aj viacero mostov. Stovky ľudí museli zachraňovať a previezť do bezpečia pomocou vrtuľníkov.



Prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok navštívil mesto Kastamonu kde vyhlásil, že zničené obydlia a cesty budú nahradené "novými a lepšími".



Turecký čiernomorský región je často sužovaný prívalovými dažďami a povodňami, pripomenula agentúra AP. Podľa expertov niet prakticky pochýb o tom, že zmena klímy spôsobená spaľovaním uhlia, ropy a zemného plynu spôsobuje extrémnejšie javy, akými sú vlny horúčav, suchá, požiare, záplavy a búrky. Očakáva sa, že k takýmto udalostiam bude na planéte v dôsledku globálneho otepľovania dochádzať čoraz častejšie.