V tureckých horách objavili dva nové druhy krtov

Londýn 17. augusta (TASR) - Vedci identifikovali v horách východného Turecka dva nové druhy krtov. Na potvrdenie, že zvieratá sú biologicky odlišné od ostatných druhov výskumníci použili testovanie ich DNA. TASR informuje podľa denníkov The Independent a The Guardian.



Počet známych druhov euroázijských krtov sa zvýšil zo 16 na 18, pričom každý z nich má odlišné genetické a fyzické vlastnosti. Novoobjavené druhy žijú v horských oblastiach vo východnom Turecku, kde sa museli prispôsobiť životu pri letných teplotách až 50 °C a v zime až dvojmetrovej vrstve snehu nad zemou.



Talpa hakkariensis žije v oblasti Hakkari. Druh Talpa davidiana tatvanensis žije v blízkosti Bitlis a morfologicky bol klasifikovaný ako poddruh Talpa davidiana, ktorý prvýkrát identifikovali v roku 1884.



"Dnes je veľmi zriedkavé nájsť nové druhy cicavcov," povedal profesor David Bilton, vedúci autor štúdie. Niektoré druhy krtov majú len pomerne obmedzené geografické rozšírenie, medzi najrozšírenejšie patrí krt európsky (Talpa europaea).



Práca vedcov z tureckej Ondokuz Mays University, Indiana University v USA a anglickej University of Plymouth bola publikovaná v Zoological Journal of the Linnean Society.



"Nové druhy krtov, ktoré sme identifikovali v tejto štúdii, sa zdajú byť podobné iným druhom, pretože život pod zemou vážne obmedzuje vývoj veľkosti a tvaru tela. Naša štúdia zdôrazňuje, ako za týchto okolností môžeme podceniť skutočnú povahu biodiverzity, dokonca aj u cicavcov, kde by väčšina ľudí predpokladala, že poznáme všetky druhy, s ktorými zdieľame planétu," vysvetlil Bilton



Na ich identifikáciu vedci študovali veľkosť a tvar rôznych telesných štruktúr pomocou pokročilých matematických analýz na základe vzoriek zozbieraných od 19. storočia a dostupných v zbierkach múzeí. Doplnková analýza DNA a podrobné porovnanie so známymi druhmi potom potvrdili, že ide o nové druhy.