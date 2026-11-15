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V UNM využívajú robotickú chirurgiu aj pri detských pacientoch
Doplnila, že v UNM už roboticky realizovali aj ďalšie náročné robotické výkony u detských pacientov.
Autor TASR
Martin 15. novembra (TASR) - Roboticky asistované zákroky nachádzajú svoje miesto nielen v liečbe dospelých, ale aj u detí. V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) to umožňuje úzka medziodborová spolupráca a prepájanie skúseností odborníkov v oblasti detskej a dospelej medicíny. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová, o samotné robotické výkony u detí sa starajú skúsení chirurgovia, ktorí túto technológiu pravidelne využívajú pri operáciách dospelých.
Robotická chirurgia prináša nové možnosti v liečbe detských pacientov, najmä pri komplikovaných diagnózach a zákrokoch na ťažšie dostupných miestach. „Jedným z takýchto prípadov bola aj čiastočná resekcia sleziny u dieťaťa, pri ktorej lekári odstránili cystu nachádzajúcu sa v hornom póle sleziny. Práve jej umiestnenie robilo klasický laparoskopický prístup náročnejším, a preto sa lekársky tím rozhodol pre roboticky asistovanú operáciu,“ uviedla Kapustová.
Podľa vedúceho lekára Centra robotickej chirurgie UNM Mareka Adámika je výhodou robotiky, že sa lekári dokážu jednoduchšie dostať aj na horšie dostupné miesta v operačnom poli. „Získame tak možnosť precízne operovať aj v anatomicky náročných a ťažko dostupných oblastiach a zachovať čo najviac zdravého tkaniva či funkciu orgánu. V tomto prípade bola preto robotická operácia ideálnym riešením,“ uviedol na margo zvoleného postupu Adámik.
Dôležitým cieľom zákroku bolo podľa jeho slov zachovať čo najväčšiu časť sleziny, a tým aj jej prirodzenú imunologickú funkciu. Keby bolo potrebné odstrániť celý orgán, dieťa by muselo absolvovať špeciálne očkovanie a bolo by vystavené vyššiemu riziku závažných infekcií. Vďaka zvolenému operačnému riešeniu sa podarilo slezinu zachovať a dieťa sa po zákroku zotavilo rýchlejšie.
Podľa hovorkyne nemocnice robotická metóda nie je automaticky prvou voľbou pri každej operácii. „O jej použití rozhoduje vždy lekár na základe diagnózy, anatomických pomerov a náročnosti zákroku. Je vhodná predovšetkým pri komplikovanejších prípadoch, keď je operačné pole ťažšie dostupné alebo keď robotická technológia umožňuje presnejší a vhodnejší operačný postup,“ poznamenala Kapustová.
Doplnila, že v UNM už roboticky realizovali aj ďalšie náročné robotické výkony u detských pacientov. Patrí medzi ne napríklad kolektómia, teda odstránenie celého hrubého čreva, resekcia ileocekálneho prechodu pri Crohnovej chorobe či operácia pri spontánnom pneumotoraxe.
Robotická chirurgia prináša nové možnosti v liečbe detských pacientov, najmä pri komplikovaných diagnózach a zákrokoch na ťažšie dostupných miestach. „Jedným z takýchto prípadov bola aj čiastočná resekcia sleziny u dieťaťa, pri ktorej lekári odstránili cystu nachádzajúcu sa v hornom póle sleziny. Práve jej umiestnenie robilo klasický laparoskopický prístup náročnejším, a preto sa lekársky tím rozhodol pre roboticky asistovanú operáciu,“ uviedla Kapustová.
Podľa vedúceho lekára Centra robotickej chirurgie UNM Mareka Adámika je výhodou robotiky, že sa lekári dokážu jednoduchšie dostať aj na horšie dostupné miesta v operačnom poli. „Získame tak možnosť precízne operovať aj v anatomicky náročných a ťažko dostupných oblastiach a zachovať čo najviac zdravého tkaniva či funkciu orgánu. V tomto prípade bola preto robotická operácia ideálnym riešením,“ uviedol na margo zvoleného postupu Adámik.
Dôležitým cieľom zákroku bolo podľa jeho slov zachovať čo najväčšiu časť sleziny, a tým aj jej prirodzenú imunologickú funkciu. Keby bolo potrebné odstrániť celý orgán, dieťa by muselo absolvovať špeciálne očkovanie a bolo by vystavené vyššiemu riziku závažných infekcií. Vďaka zvolenému operačnému riešeniu sa podarilo slezinu zachovať a dieťa sa po zákroku zotavilo rýchlejšie.
Podľa hovorkyne nemocnice robotická metóda nie je automaticky prvou voľbou pri každej operácii. „O jej použití rozhoduje vždy lekár na základe diagnózy, anatomických pomerov a náročnosti zákroku. Je vhodná predovšetkým pri komplikovanejších prípadoch, keď je operačné pole ťažšie dostupné alebo keď robotická technológia umožňuje presnejší a vhodnejší operačný postup,“ poznamenala Kapustová.
Doplnila, že v UNM už roboticky realizovali aj ďalšie náročné robotické výkony u detských pacientov. Patrí medzi ne napríklad kolektómia, teda odstránenie celého hrubého čreva, resekcia ileocekálneho prechodu pri Crohnovej chorobe či operácia pri spontánnom pneumotoraxe.