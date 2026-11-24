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V utorok bude vo viacerých okresoch veterno najmä na horách
Výstrahy platia v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 24. novembra (TASR) - V utorok bude vo viacerých okresoch na Slovensku veterno, najmä na horách. Výstrahy prvého stupňa platia predbežne do 16.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.
Výstrahy platia v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
V týchto okresoch sa na horách nad zhruba 1500 metrami miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t. j. až víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ priblížil SHMÚ.
V okresoch Poprad a Kežmarok vydali meteorológovia v utorok ráno výstrahu prvého stupňa aj pred vetrom. Platí do 12.00 h. Očakáva sa tu miestami výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
Výstrahy platia v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
V týchto okresoch sa na horách nad zhruba 1500 metrami miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t. j. až víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ priblížil SHMÚ.
V okresoch Poprad a Kežmarok vydali meteorológovia v utorok ráno výstrahu prvého stupňa aj pred vetrom. Platí do 12.00 h. Očakáva sa tu miestami výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.