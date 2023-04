V utorok má byť na Slovensku vo viacerých okresoch veterno

Bratislava 4. apríla (TASR) - Meteorológovia vydali na utorok pre viaceré okresy výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom. Platiť majú až do večera pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, pre takmer celý Trenčiansky, Košický a Nitriansky kraj a pre okresy Brezno, Kežmarok, Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Veterno má byť aj na horách. So silným vetrom treba do 12.00 h počítať v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Brezno a Banská Bystrica. V polohách približne nad 1500 metrov tam možno miestami očakávať výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, teda až víchricu.



Meteorológovia upozorňujú vo všetkých krajoch, okrem Žilinského, aj na prízemný mráz, ktorý môže poškodiť kvitnúce ovocné stromy. Výstraha tam platí do 10.00 h. "Vo výške dva metre nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia," upozornil SHMÚ. Na niektorých miestach môže teplota klesnúť až na mínus päť stupňov Celzia.



V Michalovciach trvá naďalej hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňou. "Vzhľadom na hydrologickú situáciu na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodnej hladiny na toku Latorica," priblížil ústav. Hydrologická výstraha prvého stupňa platí aj pre okres Trebišov bez Roňavy.