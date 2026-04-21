Utorok 21. apríl 2026
V utorok má byť premenlivé počasie s veľkou oblačnosťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Miestami, popoludní ojedinele, dážď alebo prehánky.

Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Premenlivá, spočiatku prevažne veľká oblačnosť. Miestami, popoludní ojedinele, dážď alebo prehánky. Od vyšších, na severe prechodne od stredných polôh, sneženie. Chladno.

Najnižšia nočná teplota 7 až 2, ojedinele, najmä v údoliach okolo 0 stupňov C. Prízemný mráz ojedinele aj v nížinách.

Najvyššia denná teplota 11 až 16, na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši 7 až 11 stupňov C.

Prevažne severný vietor 3 až 10 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (10 až 35, 55 km/h), k večeru bude slabnúť.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 9 až 4 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m 4 až -1 stupeň C.

Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -9 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ
