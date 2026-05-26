Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Import

V utorok má teplota vystúpiť na 32 stupňov, dbajte na pitný režim

.
Osvieženie pri fontáne. Foto: TASR

Jasno až polojasno a veľmi teplo.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. mája (TASR) - Jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov C.

Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: Noc aj deň: Bez zrážok.



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 26 až 21 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 21 až 17 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 16 až 8 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť