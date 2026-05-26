V utorok má teplota vystúpiť na 32 stupňov, dbajte na pitný režim
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov C.
Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h).
Predpokladané množstvo zrážok: Noc aj deň: Bez zrážok.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 26 až 21 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 21 až 17 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 16 až 8 stupňov Celzia.
