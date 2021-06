V utorok sa teplota vyšplhá vysoko

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku - Jasno až oblačno. Najvyššia denná teplota 16 až 28 stupňov C



Na strednom Slovensku Jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 13 až 25 stupňov C.





Na východnom Slovensku - Jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 14 až 25 stupňov C.

Počasie na horách:

Bratislava 8. júna (TASR) - Dnes bude prevažne polojasno. Popoludní ojedinele prehánky..malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 21 stupňov C.miestami zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 14 až 18 stupňov C.prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 4 až 13 stupňov Celzia.

Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.