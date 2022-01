V Západných Tatrách hľadajú nezvestného poľského turistu

Žiar 14. januára (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) sa vo štvrtok (13. 1.) zapojila do pátrania po nezvestnom poľskom turistovi, ktorý sa predchádzajúci deň ráno vybral zo Zakopaného na výstup do oblasti hraničného hrebeňa. Podľa šetrenia sa mohol pohybovať v Západných Tatrách v časti od Volovca smerom na Bystrú. Ako informovali horskí záchranári na sociálnej sieti, o pomoc ich požiadali kolegovia z poľského TOPR. Turistu zatiaľ nenašli.



"Keďže lokalizácia jeho mobilného telefónu prostredníctvom Stálej služby Prezídia Policajného zboru ukázala, že telefón bol prihlásený v slovenskej sieti, rozbehlo sa pátranie aj na slovenskej strane Západných Tatier," vysvetlili záchranári.



O súčinnosť požiadali letku ministerstva vnútra, ktorá z heliportu v Žiarskej doline vyzdvihla na palubu vrtuľníka záchranárov HZS. Časť záchranárov vysadili v teréne a ďalší záchranári, kým to poveternostné podmienky dovoľovali, prehľadávali vytypované územie zo vzduchu. "Žiaľ, okolo poludnia z dôvodu nasúvajúceho sa frontu a silnejúceho vetra muselo byť pátranie z paluby vrtuľníka ukončené a až do zotmenia sa pokračovalo pozemne," priblížila horská služba.



Ako dodali záchranári, pátranie sťažovali mimoriadne zlé podmienky - silný vietor, mrznúci dážď, zlá viditeľnosť a v neposlednom rade klzký zľadovatený terén. Aj poľskí záchranári počas celého dňa hľadali pomocou vrtuľníka, dronu aj pozemne všetky možné lokality pohybu nezvestného na poľskej strane Tatier. Rovnako neúspešne.



Na záchrannej akcii sa vo štvrtok zúčastnili záchranári oblastného strediska HZS Západné Tatry, Strediska lavínovej prevencie, školiaceho strediska, Riaditeľstva HZS a jeden dobrovoľný záchranár HZS. V piatok od skorých ranných hodín v pátraní pokračujú.