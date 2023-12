V zime potrápi angína. Viete, že ju dokážete liečiť aj zmrzlinou

S angínou navštívte ambulanciu vášho lekára v týchto prípadoch:

• Ak horúčka (nad 38 °C) tretí deň neklesá alebo horúčka cez 39,5 °C počas 24 hod. je bez poklesu aj po podaní liekov;

• Ak výrazná bolesť v hrdle spôsobuje napríklad problémy s rozprávaním, prehĺtaním či otvorením úst;

• Ak máte problémy s dýcháním, stuhnutý krk;

• Ak máte krv v slinách alebo hliene;

• V prípade, že trpíte často sa opakujúcimi bolesťami v hrdle.

Bratislava 6. decembra (OTS) - Angína dokáže potrápiť všetky vekové kategórie, avšak najčastejšie sa vyskytuje u malých a dospievajúcich detí. Jana Dubajová z lekárne Dr. Max v Žiline vám prináša rady, ako sa čo najrýchlejšie tohto ochorenia zbaviť a vysvetlí, kedy je nutná návšteva lekára.Angína je zápalové ochorenie lymfatického tkaniva hltana, postihuje najmä podnebné mandle, nosohltanovú a jazykovú mandľu. Šíri sa kvapôčkovou infekciou (kašeľ, kýchanie chorých ľudí), pričom inkubačná doba je väčšinou 1 až 3 dni. Typickými príznakmi angíny sú bolesť hrdla, začervenanie a opuch mandlí, ťažkosti a bolesť pri prehĺtaní, horúčka, povlak na mandliach, opuch a bolestivosť uzlín na krku, bolesti uší a hlavy, zápach z úst, strata chuti do jedla a únava.Foto: Unsplash.com/Vitolda KleinAngína u detí spôsobuje zúžený priestor v hrdle. Dýchanie je vynútené ústami, preto deti často chrápu. „Ochorenie väčšinou začína horúčkou a vracaním, prehlbuje sa dehydratácia organizmu, sucho v hrdle dráždi na kašeľ. Deti sú mrzuté, nespokojné a plačlivé. Vysoké horúčky s triaškou spôsobujú nadmerné potenie, slabosť a únavu,“ opisuje odborníčka z lekárne Dr. Max. Doplnila, že u dospelých má angína miernejšie prejavy, celkové príznaky sú menej výrazné, často prebieha bez teploty. Lokálne príznaky sú rovnaké ako u detí.Domáca liečba zahŕňa dostatočný príjem tekutín (odporúča sa až 2,5 l denne), zvlhčovanie vzduchu a veľa oddychu. „V prípade vírusového pôvodu si vystačíme so symptomatickou liečbou, čiže nasadiť zvýšený prísun vitamínu C, pastilky a kloktadlá na dezinfekciu hrdla a ústnej dutiny, antipyretiká (lieky znižujúce teplotu) a analgetiká (lieky proti bolesti). Pri vysokých teplotách sa odporúčajú vlažné sprchy,“ pokračuje Jana Dubajová z lekárne Dr. Max. Je vhodné vylúčiť zo stravy mliečne bielkoviny, pretože podporujú tvorbu hlienu a hnisu. Osoba s angínou by mala prijímať najmä kašovitú stravu, ktorá nespôsobuje bolesť pri prehĺtaní. Prírodnou alternatívou sú odvary zo šalvie, tymianu a harmančeka.Foto: Unsplash.com/Sebastian Coman PhotographyFarmaceutka zo žilinskej lekárne Dr. Max vysvetľuje, že cmúľanie ľadu alebo lízanie zmrzliny (odporúčajú sa ovocné drene, nie smotanové verzie) má chladivý efekt na zapálené tkanivá, znižuje opuch v hrdle a zmierňuje bolestivé signály vysielané nervovými zakončeniami. Ide však iba o krátkodobý efekt. Odporúča sa aj tzv. Priessnitzov obklad. Postupujte nasledovne: okolo krku obtočte mokrý studený uterák, ktorý obaľte suchým. Taktiež môžete použiť obklad z ovsa alebo ovsených vločiek, ktorý stačí nahriať a trochu navlhčiť. Zabaľte suroviny do vreckovky a priložte na bolestivé miesta. Výborné sú aj teplé nápoje, pretože podporujú vylučovanie slín a tým zvlhčujú hrdlo, najmä teplé bylinkové čaje (lipový a šalviový) a ovocné šťavy. Zvyšujú aj hladiny chemických látok, ktoré pôsobia utlmujúco na oblasti bolesti v mozgu.Kedy vyhľadať lekára?