V Zoo Bratislava sa tento rok narodilo tretie ťavie mláďa

Bratislava 1. apríla (TASR) - V zoologickej záhrade v Bratislave sa tento rok narodilo tretie ťavie mláďa. Je to samec a dostal meno Liam. Návštevníci zoo ho môžu vidieť spolu s ostatnými ťavami vo vonkajšom výbehu. TASR o tom informovala hovorkyňa zoo Slavomíra Šindelářová.



"V poradí tretie mláďa v jednom roku je v bratislavskej zoo výnimočná udalosť, keďže v predošlých rokoch sme zvyčajne na svete privítali jedno," poznamenala Šindelářová.



Mláďa ťavy dvojhrbej sa narodilo 17. marca. Jeho pôrod bol podľa hovorkyne bezproblémový, narodil sa prirodzenou cestou, bez nutnosti akejkoľvek pomoci. "Kým ráno prišli ošetrovatelia do práce, už bolo mláďa na svete. Matka sa o neho od začiatku vzorne stará, je schopný sať mlieko sám, a teda nie je potrebné ho dokrmovať," priblížila.



Šindelářová pokračuje, že mláďatá sú bežne prvé dva dni vnútri s matkou, aby si na seba zvykli. Keď chovatelia vidia, že sú životaschopné, idú do vonkajšieho výbehu. "Návštevníci bratislavskej zoo ho môžu obdivovať spolu s dvoma ďalšími mláďatami – samcom Luckym, ktorý sa narodil 3. februára, a samicou Stelou, ktorá sa vypýtala na svet 4. marca," uviedla.