V ZOO v San Diegu sa narodilo mláďa ohrozeného tapíra stredoamerického

San Diego 28. júna (TASR) – V zoologickej záhrade v americkom San Diegu sa narodilo mláďa ohrozeného tapíra stredoamerického. TASR informuje na základe správy agentúry AP a servera Times of San Diego.



Mláďa postupne začína chodiť a objavuje výbeh, ktorý okrem svojej matky Luny zdieľa aj s kapybarami. ZOO požiadala verejnosť o pomoc pri výbere mena pre novorodenú samičku. Tapíry sú primárne nočné živočíchy, ZOO preto ponúkla na výber štyri možnosti a tri z nich súvisia s Mesiacom: Hayetzi, čo v mayčine znamená "mesačná kvapka", Ixchel, meno mayskej bohyne mesiaca, Melancia, čo v portugalčine znamená "červený melón", a Soona, čo v otomčine, jazyku kmeňa Otomí, znamená "Measiac".



Tapír stredoamerický (Tapirus bairdii) je bylinožravý nepárnokopytník z čeľade tapírovitých a najväčší druh amerického tapíra. Má charakteristický predĺžený nos pripomínajúci chobot a môže dorásť do dĺžky až dvoch metrov a dosiahnuť hmotnosť až 400 kilogramov. Obýva územie Latinskej Ameriky a Mexika, vyhľadáva vlhké miesta, napríklad močiare a mangrovové lesy. Tapír rozširuje semená rastlín, preto zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní lesa. Na zástupcov tohto druhu možno naraziť v nadmorských výškach do 3600 metrov nad morom.



Mláďatá tapírov sa rodia po 13 až 14 mesiacoch brezivosti s bielymi škvrnami, ktoré ich v prírode maskujú podobne ako škvrny srnčiat a jelenčiat. Neskôr sa farba ich srsti zmení na tmavú červenohnedú až čiernu farbu s bielymi škvrnami na hrudi, sánke a ušiach.



Tapíry prežili niekoľko predchádzajúcich vĺn vymierania. V súčasnosti ich však ohrozujú lovci trofejí, strata zdrojov potravy a strata prirodzeného prostredia z dôvodu rozširovania poľnohospodárskej pôdy, pasienkov pre dobytok či vysádzanie plantáží na výrobu palmového oleja a kaučuku.



Na ochranu tapírov bolo spustených niekoľko projektov. Usilujú sa chrániť ich životné prostredie a ich propagáciou podporovať cestovný ruch.