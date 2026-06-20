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EXTRÉMNE TEPLO: Na väčšine Slovenska bude viac ako 30 stupňov
Výstrahy druhého stupňa platia pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a tiež pre okresy Krupina a Veľký Krtíš.
Autor TASR
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Bratislava 20. júna (TASR) - Na väčšine Slovenska budú v sobotu vysoké teploty nad 30 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa od 13.00 do 18.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Výstrahy druhého stupňa platia pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a tiež pre okresy Krupina a Veľký Krtíš. „Očakáva sa dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 35 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ priblížili meteorológovia.
Prvý stupeň výstrah vydali pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. V týchto okresoch môže podľa SHMÚ vystúpiť teplota nad 33 stupňov.
Výstrahy druhého stupňa platia pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a tiež pre okresy Krupina a Veľký Krtíš. „Očakáva sa dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 35 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ priblížili meteorológovia.
Prvý stupeň výstrah vydali pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. V týchto okresoch môže podľa SHMÚ vystúpiť teplota nad 33 stupňov.