Väčšinu Slovenska môže zasiahnuť výdatnejší dážď, na horách sa rozfúka

Bratislava 24. septembra (TASR) - Väčšinu Slovenska môže v najbližších dňoch zasiahnuť výdatnejší dážď, na horách treba zároveň počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webovej stránke.



Podľa meteorológov môže miestami spadnúť 35 až 50 milimetrov zrážok. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uvádza SHMÚ. Výstrahy predbežne platia od piatka (25. 9.) od 12.00 h do soboty (26. 9.) do 12.00 h.



Na horách Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja sa môže v piatok rozfúkať silnejší vietor. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ pripomínajú meteorológovia. Výstrahy predbežne platia od 10.00 do 18.00 h.