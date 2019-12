Vallo: Nasadili sme veľké tempo a rozbehli množstvo veľkých projektov

Bratislava 7. decembra (TASR) - Nasadili sme veľké tempo a rozbehli množstvo veľkých projektov. Nepozeráme sa však na to, či budeme aj ďalšie voľby zvolení, ale čo pre Bratislavu urobíme a kde ju posunieme. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zhodnotil tak svoj prvý rok vo funkcii primátora hlavného mesta. Nové vedenie bratislavskej samosprávy deklaruje, že sa mu podarilo presadiť a naštartovať mnoho zásadných opatrení, no muselo riešiť aj zlý stav mesta a niektoré veci preto vyšli nie celkom podľa predstáv.







„Som presvedčený, že sa nám podarilo postaviť dobrý tím ľudí, ktorý dnes vedú toto mesto. Mám pocit, že sme dokázali spojiť starostov s mestom a konečne zakopať vojnovú sekeru, ktorá tu vždy bola,“ povedal Vallo pre TASR. Tvrdí, že mesiace zdôrazňoval hlavne veci ako tím, plán a spolupráca. Primátor a jeho spolupracovníci medzi úspešné projekty v rámci prvého roka svojho pôsobenia zaraďujú zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislavy, zonáciu bratislavského lesoparku, transparentné pravidlá na obsadzovanie manažmentov bratislavských mestských podnikov, posilnenie mestskej polície či nový pružnejší systém obstarávania letnej a zimnej údržby.



„Po rokoch sporov a mnohých neúspešných pokusoch o zavedenie parkovacej politiky poslanci mestského zastupiteľstva schválili jednomyseľne návrh férového parkovania,“ priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Celomestská parkovacia politika by mala v Bratislave začať platiť od roku 2021.



Mesto Bratislava deklaruje, že pracuje aj na zlepšovaní MHD. Momentálne Dopravný podnik Bratislava napríklad realizuje súťaž na obstaranie 81 nových klimatizovaných kĺbových autobusov a štyroch minibusov. Pripomína aj otázku nájomného bývania, do riešenia ktorej sa pustilo. „Metropolitný inštitút Bratislavy spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov. Pripravujeme tiež rekonštrukcie existujúcich bytov, chystáme koncepciu spolupráce s developermi aj finančnými inštitúciami,“ podotkol Bubla. V oblasti bezpečnosti spomína otvorenie novej stanice mestskej polície na Obchodnej ulici či rozšírenie kamerového systému.



„Prijali sme tiež viacero opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie životného prostredia a obnovy zelene v meste. Pustili sme sa aj do opravy verejného priestoru,“ povedal hovorca. Súčasné vedenie mesta podotýka, že nie všetky veci vyšli podľa plánu. Dôvodom bol podľa neho aj stav mesta, v akom ho našlo. Problémy v zime spôsobila takzvaná chodníková novela, v dôsledku čoho sa nedarilo čistiť všetky chodníky. Nepodarilo sa zásadne zlepšiť ani čistenie komunikácií, magistrát tvrdí, že pre nedostatočné kapacity dispečingu a aj pre nevhodne nastavený operačný plán. V lete zasa problém spôsobili komáre. Mesto priznalo problémy aj so včasným informovaním pri rozkopávkach a uzáverách.



V budúcom roku avizuje vedenie Bratislavy pokračovanie v modernizácii Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, a to od Molecovej po tunel. V pláne je viacero súťaží, medzi nimi napríklad na kúpele Grössling, Námestie SNP a Kamenné námestie či na depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislavy. Mesto chce začať aj s komplexnou revitalizáciou Sadu Janka Kráľa.



Vallo prevzal vedenie hlavného mesta 7. decembra 2018 od Iva Nesrovnala, ktorý bol primátorom Bratislavy v rokoch 2014 až 2018.