VARGA: Kyberdiplomati fungujú ako mediátori počas kybernetickej hrozby

Hosťom Pavla Demeša v relácii SVET je Marek Varga, vedúci Oddelenia politicko-vojenskej dimenzie a konfliktov z MZV.

Bratislava 21. jún (TABLET.TV) - Priority, ktoré sme si stanovili na začiatku nášho predsedníctva v OBSE, sa dajú začleniť do troch pilierov: prevencia konfliktov, bezpečná budúcnosť a efektívny multilateralizmus, uviedol M. Varga z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"Hrozby prichádzajúce z kybernetického priestoru presne korešpondujú so všetkými troma piliermi," vysvetlil diplomat a dodal, že kybernetickej bezpečnosti sa v uplynulých dňoch venovali aj odborníci z celého sveta v rámci konferencie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave.



Pozrite si reláciu SVET s Pavlom Demešom a jeho hosťom Marekom Vargom z MZV a EZ SR.







Bratislava stala dejiskom medzinárodnej konferencie OBSE o kybernetickej bezpečnosti



Na dva dni, 17. a 18. júna 2019 sa Bratislava stala dejiskom medzinárodnej konferencie OBSE o kybernetickej bezpečnosti. Išlo v poradí o štvrté podujatie zo série konferencií, ktoré sa tento rok na Slovensku uskutočnia v rámci predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Konferenciu otvorili svojimi príhovormi podpredseda vlády SR Richard Raši a generálny tajomník OBSE Thomas Greminger. "Verím, že táto konferencia bude katalyzátorom užšej multilaterálnej spolupráce nielen pri implementácii opatrení pre budovanie dôvery (CBMs) v oblasti kybernetických/ICT technológií, ale aj pri riešení vznikajúcich výziev v tejto oblasti," uviedol R. Raši.



Hlavnými témami bratislavského podujatia boli umelá inteligencia a inklúzia ako hnacia sila regionálnej kybernetickej bezpečnosti. T. Greminger zdôraznil, že "kybernetické CBMs v OBSE môžu pomôcť obnoviť dôveru, ktorá je nevyhnutným predpokladom na zníženie napätia a predchádzanie konfliktom." Spoločným odkazom vystúpení rečníkov bolo, že pri obrane proti kybernetickým útokom je partnerstvo medzi vládnym a súkromným sektorom kľúčové.



Expertné diskusie v tematických paneloch doplnilo sedem side-eventov, ktoré zorganizovali účastnícke štáty OBSE (Slovensko, Rumunsko, Francúzsko), ako aj popredné svetové mimovládne organizácie zaoberajúce sa aktuálnymi otázkami kybernetickej bezpečnosti a firma Microsoft. Slovenský side-event "Breaking cyber barriers: Inclusion as a driver of regional cyber security" sa venoval aktuálnym otázkam zapojenia mládeže a aspektom rodovej rovnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.



Konferencia poskytla jedinečný priestor na diskusiu vládnych expertov z účastníckych štátov OBSE o kybernetickej/IKT bezpečnosti na globálnej, regionálnej a národnej úrovni. Na okraj podujatia sa uskutočnili prvé konzultácie o kybernetickej bezpečnosti novovytvorenej šiestej skupiny vládnych expertov OSN (UNGGE) so zástupcami účastníckych štátov OBSE.