VÁŽNA NEHODA: Auto vrazilo do stánku na trhu, zranilo sa 13 ľudí

Linz 11. júla (TASR) - Trinásť zranených, z toho päť ťažko, si v nedeľu vyžiadala nehoda v hornorakúskej obci St. Florian ležiacej neďaleko mesta Linz, pri ktorej 87-ročný vodič vrazil so svojím vozidlom do stánku s ovocím a zeleninou. Informoval o tom na svojej stránke telerozhlas ORF.



Medzi zranenými je aj samotný vodič, ktorého zatiaľ nebolo možné vypočuť.



K nehode došlo krátko po 10.30 h. Podľa starostu obce Bernda Schützenedera vodič narazil do stánku, ktorý sa rozkladá pri miestnom kláštore iba raz za rok a predáva sa v ňom ovocie a zelenina z regiónu. V okamihu nehody sa pri ňom pristavili aj ľudia vracajúci sa z omše.



Príčina nehody sa vyšetruje. Polícia nepredpokladá, že muž vrazil do stánku úmyselne.