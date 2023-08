Včasná liečba syfilisu môže zabrániť vážnym komplikáciám či úmrtiu

Bratislava 12. augusta (TASR) - Včasná liečba syfilisu v prvých fázach ochorenia môže zabrániť vážnym zdravotným komplikáciám či úmrtiu. Pacienti by preto mali vyhľadať lekára, aj pokiaľ prvotné príznaky, ako sú vredy či vyrážky, odznejú. Upozornila na to riaditeľka odboru laboratórií AGELLAB Elena Gaboňová s tým, že nejde o vyliečenie ochorenia, ale o jeho prechod do latentnej fázy.



"Pri syfilise hovoríme o sexuálne prenosnej infekcii, ktorú spôsobuje baktéria Treponema pallidum. Ochorenie prebieha v niekoľkých fázach, podľa ktorých sa líšia aj jednotlivé príznaky. Pacient sa však môže infikovať a roky nemusí o tom vôbec vedieť," priblížila odborníčka.



Ochorenie sa začína v prvej fáze bezbolestným vredom, ktorý si však podľa nej mnoho pacientov nevšimne. "Vred sa objaví na mieste, kde sa baktérie dostali do vášho tela. Obyčajne sa vyvíja asi tri týždne po expozícii," priblížila. V tejto fáze podľa nej najčastejšie dochádza k prenosu baktérie pri kontakte s pokožkou alebo sliznicou iného človeka.



Vred sa podľa Gaboňovej po približne šiestich týždňoch sám uzdraví a prechádza do sekundárnej fázy sprevádzanej celotelovou vyrážkou. "Tá sa začína zvyčajne v oblasti drieku a nie je svrbivá. V ústach a na genitáliách sa môžu tvoriť ďalšie vredy alebo bradavice," spresnila. Táto fáza môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môžu vyrážky v priebehu jedného roka opakovane vracať. Sekundárnu fázu tiež môže sprevádzať vypadávanie vlasov, horúčky či zdurenie lymfatických uzlín.



"Počas primárnej alebo sekundárnej fázy by mal pacient začať riešiť svoju situáciu. V tejto včasnej fáze dokáže infekciu syfilisu potlačiť aj jediná injekcia penicilínu a predíde sa tak vážnejším komplikáciám, ktoré môžu v neskorších fázach spôsobiť až trvalé následky či smrť," zdôraznila Gaboňová.



Upozorňuje na to, že hoci príznaky postupne odznejú, nejde o vyliečenie. Podľa odborníčky syfilis prejde do latentnej fázy, keď sa príznaky nemusia už nikdy prejaviť, alebo choroba prejde do tretej fázy. "Až tretina pacientov, u ktorých nebol syfilis riešený vo včasnom štádiu, zažíva terciárny syfilis. V tomto štádiu choroba už vážne poškodzuje mozog, cievy, nervy, oči či pečeň, spôsobuje trvalé následky, či dokonca smrť," vysvetlila.