Archeológovia odkryli pri Opave zachované predhistorické ľudské kostry

Praha 26. októbra (TASR) – Českí archeológovia objavili v sliezskomoravskej obci Neplachovice dobre zachované telesné pozostatky šiestich ľudí, ktorí zomreli pred približne 4000 rokmi. Informovala o tom česká spravodajská TV stanica ČT24.



Kostry našli pracovníci Sliezskeho krajinského múzea v Opave (SZM) v zásobnicových jamách, v ktorých sa kedysi uskladňovalo obilie či živočíšne produkty. Predpokladajú, že na tejto lokalite môžu nájsť ešte viac kostier.



„Máme tu dvoch jedincov, jeden leží na chrbte so skrčenými nohami. A zvláštne je, že toho druhého sem (niekto) hodil," opísal unikátny nález v jednej z jám archeologický asistent David Galia.



Na pozemku školy v Neplachoviciach – dedine v okrese Opava – má vzniknúť nové ihrisko; stavebných robotníkov však predbehli archeológovia, približuje ČT24. Archeológovia museli najprv z jamy vybrať lopatami všetku hlinu a potom prišlo na rad omnoho jemnejšie výskumné náradie.



„Pracuje sa so skalpelom. Najťažšie je to, kým chytíte prvú kostičku. Musíte odkrývať postupne... každý kúsok hliny, aby ste chytili obrys kostry," vysvetľuje Galia.



Odborníci našli doteraz šesť dobre zachovaných kostier, čo je pre českú časť Sliezska unikát. Kostry neboli pochované ako pri bežnom pohrebe, ale prakticky nahádzané do starých zásobnicových jám. Archeológovia sa podľa dostupných informácií domnievajú, že sídlisko a jeho obyvatelia mohli byť obeťami útoku.



Po úplnom vykopaní budú pozostatky prevezené do Prahy, kde budú podrobené antropologickej analýze a röntgenu, ktorý môže odhaliť aj stopy po zraneniach.



„Vykonáme aj genetické testy, aby sme vystopovali, či ide o o príbuzenskú líniu miestneho obyvateľstva. Chceme robiť aj stronciovú analýzu, ktorá pomôže určiť, odkiaľ obyvateľstvo pochádza," uviedol vedúci archeologického oddelenia Sliezskeho krajinského múzea v Opave Jiří Juchelka.



Archeológovia chcú odkryť ešte 15 ďalších jám, o ktorých predpokladajú, že obsahujú ďalšie ľudské kostry.