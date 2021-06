Astronauti počas výstupu do vesmíru namontovali na ISS solárny panel

Mys Canaveral 20. júna (TASR) - Astronauti v nedeľu počas výstupu do otvoreného vesmíru namontovali na Medzinárodnej stanici ISS prvý z nových výkonnejších solárnych panelov, informovala agentúra AP.



Panel namontovali Francúz Thomas Pesquet, astronaut Európskej vesmírnej agentúry (ESA), a Shane Kimbrough z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



Inštalácia 19 metrov dlhého panelu si vyžiadala dva výstupy do otvoreného vesmíru. Prvý z nich táto dvojica astronautov absolvovala v stredu 16. júna.



Počas nedeľňajšieho výstupu strávili v otvorenom vesmíre 6 hodín a 28 minút. Išlo už o ôsmy takýto výstup pre Kimbrougha, ktorý v otvorenom kozme strávil celkov 52 hodín a 43 minút, píše NASA na svojej oficiálnej webovej stránke. Pre Pesqueta to bola štvrtá vesmírna prechádza s celkovým časom v kozme 26 hodín a 15 minút.



Obaja astronauti sa do otvoreného vesmíru vrátia v piatok, aby dokončili prácu na druhom solárnom paneli, ktorý v júni na stanicu ISS dopravila vesmírna loď americkej spoločnosti SpaceX, píše AP.