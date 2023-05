VEDA: Hlavné vokály v populárnej hudbe sa v priebehu rokov stíšili

Oldenburg 1. mája (TASR) - Hoci mnohí ľudia si radi spievajú obľúbené piesne z plných síl, nová štúdia naznačuje, že spev spevákov a speváčok sa v priebehu rokov stíšil. Vyplýva to z analýzy nemeckých výskumníkov, ktorý skúmali stovky nahrávok populárnych piesní od roku 1946 do roku 2020. TASR informuje podľa denníka Independent.



Vedci porovnávali hlasitosť spevákov a speváčok voči sprievodnej hudbe. Na rozdiel od očakávaní sa pomer hlavného vokálu k sprievodnej hudbe – LAR (lead-to-accompaniment-ratio) – v priebehu desaťročí znížil. V porovnaní so sprievodnou kapelou bola úroveň hlavných vokálov tichšia. Vedci z Oldenburskej univerzity v Nemecku si ako kontrolnú vzorku vybrali štyri najvyššie umiestnené skladby v rebríčku Billboard Hot 100 od roku 1946 do roku 2020.



Zistili, že po druhej svetovej vojne až do roku 1975 sa vokály v piesňach stišovali voči sprievodnej hudbe, potom už hlasitosť vokálov zostala viac-menej konštantná. Za pozorovaným poklesom môžu byť zmeny v hudobnej technológii.



"Ďalšia možnosť zahŕňa štýlový vývoj v populárnej hudbe," povedal autor štúdie Kai Siedenburg. "Vokálnu úroveň možno tiež interpretovať ako index dôležitosti spevu v hudobnom mixe, ktorý sa v priebehu času a vývoja žánru mení. Nie je to statický faktor hudobnej produkcie," vysvetlil Siedenburg.



Preto tiež analyzovali 414 skladieb nominovaných na ceny Grammy v žánroch country, rap, pop, rock a metal v rokoch 1990 až 2020. Ich očakávania sa potvrdili: hlavné vokály boli v porovnaní s hudbou najhlasnejšie v country skladbách, potom nasledoval rap a pop. Pre rock bola úroveň LAR nula, pre metal bola negatívna.



"Gitarové riffy sú charakteristické pre rock a metal, pričom gitary zaujímajú pozíciu porovnateľnú s hlavným spevom," povedal Siedenburg.



Ich zistenia boli publikované v JASA Express Letters Americkej akustickej spoločnosti.