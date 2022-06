VEDA: Vo vzorkách z asteroidu Ryugu našli vyše 20 aminokyselín

Tokio 6. júna (TASR) - Japonskí vedci objavili vo vzorkách z asteroidu Ryugu viac ako 20 druhov aminokyselín. Oznámilo to japonské ministerstvo pre oblasť vedy. TASR o tom informuje na základe správy zverejnenej v pondelok na webovej stránke japonskej verejnoprávnej stanice NHK.



Tento objav môže vedcom lepšie porozumieť pôvodu života. Aminokyseliny sú jedna z jeho základných stavebných zložiek, uviedla NHK.



Vzorky prachu z asteroidu Ryugu doniesla na Zem japonská sonda Hajabusa-2 v roku 2020. Tento materiál analyzovalo osem vedeckých tímov vrátane skupiny expertov z Japonskej vesmírnej agentúry (JAXA).



Aminokyseliny sú nevyhnutné látky pre väčšinu foriem života, píše NHK. Vedecké tímy podľa japonského ministerstva pre oblasť vedy dokončujú svoje analýzy a podrobnosti z výskumu by mali byť zverejnené v akademických dokumentoch či iných publikáciách.



Japonská sonda zozbierala vzorky povrchového prachu a nedotknutého materiálu z asteroidu Ryugu, ktorý je od Zeme vzdialený približne 300 miliónov kilometrov. Sondu do vesmíru vypustili v roku 2014. Pristála 5. decembra 2020 v austrálskej púšti a neskôr ju preniesli do Japonska.